0

0



Thiago Motta avançou com o carro contra um adepto

Vários adeptos do PSG foram esperar a equipa ao aeroporto após a derrota frente ao Barcelona, por 6-1, e consequente adeus à Champions. E a situação podia ter sido muito complicada para Thiago Motta. É que o jogador do PSG avançou com o carro, tentado sair do aeroporto de Paris, tendo atropelado um adepto...