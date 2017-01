0

Thiago Silva e Neymar 'gozam' com Marquinhos depois de perder no Mario Kart

Thiago Silva ganhou a Marquinhos no videojogo Mario Kart, numa viagem da equipa do PSG, e este não ficou agradado. O central brasileiro identificou Neymar no Instagram que se prontificou a também entrar na brincadeira com Marquinhos.