0

0



Thomas Müller usa passaporte como telemóvel para escapar aos jornalistas

Thomas Müller é conhecido pelas situações cria para divertir-se à conta de companheiros, treinadores, dirigentes e até mesmo adeptos. Desta vez, as 'vítimas' do dianteiro alemão do Bayern Munique foram os jornalistas que o aguardavam à chegada ao aeroporto da cidade bávara. Sem vontade de falar à imprensa, Müller utilizou o passaporte como telemóvel e passou pelos representantes dos órgãos de comunicação social, com um sorriso maroto, mas como se estivesse a ter a conversa mais importante do Mundo!!! Brincalhão!