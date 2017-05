14487

5



Tiago despediu-se em lágrimas do Atlético Madrid

Ao fim de oito temporadas, Tiago deixa o Atlético Madrid e hoje, na despedida do Vicente Calderón, diante do Athletic Bilbao, o médio português foi substituído à beira do fim e mereceu uma enorme ovação, não aguentando as lágrimas de emoção.