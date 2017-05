0

0



Tiago Ilori confiante para o playoff da Premier League: «É preciso manter a cabeça fria»

O português Tiago Ilori pode estar a apenas 90 minutos de regressar à Premier League, desta vez com a camisola do Reading, clube que representa desde janeiro. Depois de ter alinhado nos dois encontros da meia-final do playoff, o central português perpectiva já a final com o Huddersfield, marcada para a próxima segunda-feira em Wembley. A entrevista foi concedida ao canal do Reading.