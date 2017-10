0

Tiago Rodrigues brilha com bis no dérbi de Sófia

Chegado no último verão ao CSKA Sofia, Tiago Rodrigues tem assumido enorme protagonismo no clube da capital búlgara e, este sábado, marcou mesmo os dois golos da sua equipa no dérbi frente ao Levski. Com dois tiros de fora da área (12' e 15'), o antigo médio do FC Porto aumentou para seis os golos no campeonato esta época. Ainda assim, não evitou o empate (2-2) no encontro.