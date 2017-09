158

Timo Werner não aguentou o ruído dos adeptos do Besiktas... e pediu para sair

Os adeptos do Besiktas são conhecidos por serem fervorosos mas, esta terça-feira, conseguiram um feito insólito, na vitória do seu clube contra o RB Leipzig (2-0). Timo Werner, avançado dos alemães, não aguentou o ruído no estádio e, aos 32 minutos, acabou mesmo substituído.