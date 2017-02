0

Tiro de Talisca ajuda Besiktas

O brasileiro Talisca, cedido pelo Benfica ao Besiktas, voltou aos golos na Turquia depois de um mês de jejum. Com um potente tiro de fora da área (e um pequeno desvio em Tosun), o esquerdino contribuiu para o regresso aos triunfos dos campeões turcos frente ao Akhisar (3-1). Foi o 6.º remate certeiro do médio no campeonato turco esta época.