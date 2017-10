0

Tite e a "alavanca" de Ederson: «Reposição de bola dele tem de ser estudada»

Ederson estreou-se pela seleção brasileira na vitória sobre o Chile por 3-0. Não sofrer golos é sempre importante para um guarda-redes, mas no final do jogo houve outro aspeto que saltou à vista: o pontapé longo do ex-jogador do Benfica. Tite, selecionador da canarinha, elogiou a capacidade de Ederson e o entendimento com.... o avançado e colega do Manchester City, Gabriel Jesus.