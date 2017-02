6078

Todos 'caíram' em cima de Ederson no final do jogo

Ederson foi, junto com Mitroglou, um dos heróis da vitória do Benfica sobre o Borussia Dortmund, na 1.ª mão dos oitavos de final da Champions. No final do encontro, o guarda-redes recebeu os parabéns dos seus colegas. Veja as imagens que marcaram a partida. [Fotos: Paulo Calado e Lusa]