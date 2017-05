25

'Tour de Pharmacy': A Volta a França seria assim... se todos se dopassem

O monumental escândalo de doping que envolveu o antigo ciclista norte-america Lance Armstrong na Volta a França serviu de inspiração a este documentário-paródia assinado por Andy Samberg para a HBO, no qual entram, entros outros, o próprio Armstrong, no papel de informador, Orlando Bloom, Kevin Bacon, Dolph Lundgren, o 'wrestler' John Cena (WWE) e ao antigo pugilista Mike Tyson e o antigo basquetebolista Chris Webber. A ação decorre na Volta a França de 1982 na qual, segundo o argumento, todos os ciclistas estava dopados. Estreia a 8 de julho com sugestivo título de 'Tour de Pharmacy'.