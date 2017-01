114

'Traição' de Jesus leva Madeira Rodrigues a 'dispensá-lo'

Pedro Madeira Rodrigues anunciou esta sexta-feira que não conta com Jorge Jesus se for eleito nas eleições do Sporting marcadas para dia 4 de março. O candidato acredita que o técnico escolheu um lado quando aceitou o convite para integrar a Comissão de Honra de Bruno de Carvalho ao ato eleitoral.