Trailer do filme sobre Conor McGregor deixa água na boca

Foi esta quinta-feira divulgado mais um trailer do filme ' "Notorious', que retrata a carreira até ao momento do lutador irlandês Conor McGregor. Entre algumas imagens de bastidores, o grande destaque deste trailer oficial acaba por ser o facto de no vídeo ser mostrado o momento de um raro desaire do irlandês (diante de Nate Díaz)