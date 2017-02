0

Treinador do Rubin Kazan tem um ritmo difícil de acompanhar

A profissão de tradutor é cada vez mais essencial no mundo de futebol global. Os treinadores estrangeiros são muito pretendidos e, a menos que saibam a língua do país, vão ser 'obrigados' a ter tradutor. Foi isso que aconteceu com Javi Garcia, treinador espanhol da equipa russa do Rubin Kazan, que não deu tréguas ao tradutor da equipa. Mesmo assim, com o ritmo alucinante do técnico, conseguiu não se perder entre o espanhol e o russo e até mereceu uma ovação no final. É caso para dizer que a vida de tradutor não é mesmo nada fácil... [Vídeo: Rubin TV]