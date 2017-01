38

Treino do Arsenal começou com batalha campal... de bolas de neve

Antes do treino do Arsenal de preparação para o jogo frente ao Swansea, Gabriel e Nacho protagonizaram uma espécie de batalha campal... com bolas de neve. Os dois jogadores atiraram bolas de neve um ao outro mas acabaram por desistir porque, afinal de contas, a neve não era assim tanta.