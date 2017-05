0

0



Triunfo do Rio Ave não foi suficiente

O Rio Ave falhou o apuramento para a Liga Europa, terminando o campeonato no 7.º posto, a um ponto do Marítimo. Os vila-condenses fizeram a sua parte, batendo o Belenenses (2-0) com golos de Guedes e Gil Dias, mas o triunfo não foi suficiente para desalojar os madeirenses do 6.º lugar, face ao empate destes em Paços de Ferreira. Veja aqui os melhores momentos do encontro de Vila do Conde.