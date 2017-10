0

Triunfo do Wolverhampton começou com golo 'made in Portugal'

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebeu e venceu o Aston Villa, por 2-0, este sábado, e passou a liderar o Championship, segundo escalão do futebol inglês. Com cinco portugueses no onze, o primeiro golo só podia ter carimbo luso. Ivan Cavaleiro cruzou e Diogo Jota inaugurou o marcador, desta forma...