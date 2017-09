551

'Troca de mimos' normal entre Gabigol e Jardel

O ‘caso’ aconteceu na 3.ª feira e não durou mais do que 5 segundos, mas ganhou ontem expressão: Jardel e Gabriel ‘picaram-se’ no treino de adaptação ao relvado do St. Jakob-Park, em Basileia. Nas imagens é possível ver os empurrões durante o habitual ‘meinho’, com os colegas, por perto, a rir. Ao que Record apurou, tratou-se de uma ‘troca de mimos’ absolutamente normal neste tipo de situações de treino.