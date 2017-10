0

0



Trovoada 'coloriu' treino do Paraguai em Assunção

O Paraguai de Óscar Cardozo, antigo ponta-de-lança do Benfica, treinou ontem em Assunção com vista à receção à Venezuela, marcada para a madrugada de quarta-feira. A principal novidade? O efeito de 'luzes' que a trovoada no céu da capital do país proporcionou a equipa técnica e jogadores. As imagens foram partilhadas pelo Twitter oficial da seleção.