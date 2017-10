Troy Deeney não vira a cara à luta... literalmente

O capitão de equipa do Watford, Troy Deeney, é um homem da casa e gosta de dar o exemplo. O problema é que algumas vezes excede-se no empenho, determinação... e provocações. Com os hornets a perderem casa diante do Stoke City, já no tempo extra, a disputa de um lance entre o avançado da formação orientada pelo treinador português Marco Silva e Joe Allen acabou desta forma.