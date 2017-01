0

Trump não deve gostar nada desta imitação de Alec Baldwin...

Alec Baldwin bem tentou com as suas imitações no programa 'Saturday Night Live', da NBC, que Donald Trump não fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Mas chegado ao primeiro dia da nova era e perante a inevitabilidade, o ator não perdeu a embalagem e arrancou esta imitação que certamente não agradará nada ao sucessor de Barack Obama. Baldwin diz que está ali ao frio há muito tempo, com vontade de ir para a cama e de urinar, mas que aguentará até à receção que tem na embaixada da Rússia, onde então poderá um grande 'xixi'.