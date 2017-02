80

0



Tubo incrível de João Macedo nas ondas gigantes dos Açores

Portugal está cada vez mais destacado no mapa dos surfistas a nível mundial. Depois das ondas gigantes da Nazaré, que ficaram célebres por terem sido 'domadas' por McNamara, foi a vez de João Macedo, surfista português, ter chamado a atenção do mundo do surf para os Açores após ter feito um tubo perfeito nas ondas do Pico da Viola, em São Miguel.