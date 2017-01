0

0



Tudo começou em abril

A manequim e fisiculturista Priscila Santtana, conhecida como a sósia de Juju Salimeni, acredita que vai ser considerada a musa do Carnaval com menos gordurinha. Para atingir o pico de forma, a brasileira está desde abril com um plano de treino específico [Nicolas Gondon/MF Assessoria]