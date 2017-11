Tweet de Futre põe mais achas na fogueira sobre dérbi madrileno

O dérbi de Madrid, entre Atlético e Real, foi no domingo, mas continua a dar muito que falar. Paulo Futre quis dar o seu contributo na discussão sobre a jogada em que Correa pontapeou a bola contra Benzema (o francês já estava no chão e o jogo interrompido quando o argentino chutou a bola e o atingiu na cabeça). Ora, o antigo internacional português e craque dos colchoneros utilizou o Twitter e escreveu "Correa pôs o marcador em 1-1", seguido de uns divertidos emojis, na legenda deste vídeo que mostra uma entrada violenta que recebeu também num dérbi e um pontapé com que Gallego o atingiu a seguir para desespero de Gil y Gil.