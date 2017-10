0

0



U2 atrasaram concerto por causa do jogo da Argentina e foi o delírio total com Messi

Os U2 tinham concerto no Estádio La Plata, em Buenos Aires, mas atrasaram 1h30 o início do espetáculo devido ao jogo da Argentina com o Equador e o público delirou com o hat trick de Messi, que garantiu a passagem ao Mundial'2018.