UEFA elege "onze dos onzes" e um nome da Liga NOS marca presença

A uma semana de anunciar a equipa do ano, o site da UEFA recuou atrás no tempo e elegeu o "onze dos onzes" na Champions. A fórmula é simples. Foram escolhidos um lote de 11 de entre os jogadores com mais presenças nas últimas 16 edições da prova, onde consta um nome que marca presença na Liga NOS, e o resultado foi esta equipa de sonho...