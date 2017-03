0

0



UFC: Edson Barboza aguentou este murro e... 'apagou' adversário

O UFC Fight Night 106, realizado esta madrugada em Fortaleza, teve apenas um combate resolvido por KO, com Edson Barboza a superar Beneil Dariush com uma fantástica, na resposta a um soco de direita que levou em cheio no rosto. Não ficou a abalado e 'apagou' o adversário com grande classe.