Ukra voltou ao balneário do Rio Ave para celebrar o aniversário e... foi a loucura

Muito conhecido pelas brincadeiras que fazia no balneário, Ukra visitou os antigos colegas do Rio Ave e foi recebido em euforia. Até porque havia boas razões para isso: o agora jogador do Al Fateh, da Arábia Saudita, faz 29 anos nesta quinta-feira. E a festa foi rija...