Ultras do Holstein Kiel foram 'corridos'... pelos jogadores do St. Pauli

O jogo entre o Holstein Kiel e o St.Pauli, a contar para a 7.ª jornada da 2.ª Liga alemã, tinha tudo para ser uma boa partida de futebol, tanto mais por serem equipas do topo da classificação. Mas ficou marcado por desacatos entre os ultras da equipa da casa e... os jogadores da equipa visitante. A certa altura, os radicais do Kiel invadem o campo durante o aquecimento, com o objetivo de atirarem tochas para os adeptos do St.Pauli e são surpreendidos pelos futebolistas visitantes, que correram atrás deles e assim ajudaram os seguranças.