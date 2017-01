0

Um árbitro com pinta de dançarino

Mike Defee é um conceituado árbitro de futebol americano. Não apenas pelo acerto das suas decisões, mas sobretudo pela forma como dança ao tomar as suas decisões e pelo tamanho dos seus braços. Há mesmo quem escreva no twitter que Defee passou ao lado de uma grande carreira no halterofilismo. Nos Estados Unidos, como em Portugal, o árbitro pode ser a estrela principal de um jogo de futebol.