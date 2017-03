0

Um benfiquista à boleia de Jorge Jesus? Aconteceu mesmo

O insólito aconteceu há dias em Alcochete. Adélio, adepto do Benfica, foi até à Academia do Sporting para reunir depoimentos dos vários jogadores leoninos para o aniversário da namorada, uma adepta do emblema verde e branco. Falou com praticamente todos e, no final, ainda voltou para casa... à boleia de Jorge Jesus. [Vídeo: Twitter de Verónica Moreira]