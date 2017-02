0

Um 'cabrito' de fazer inveja a Ricardinho e companhia

François Kamano, jogador do Bordéus, mostrou a sua qualidade na partida frente ao Guingamp (3-0) no passado domingo. Para além de um golo apontado, o avançado de 20 anos deixou o adversário para trás com um 'cabrito' impressionante, protagonizando um excelente lance.