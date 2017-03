185

Um duelo FC Porto-Benfica bem 'rasgadinho' no futebol chinês

Já aqui mostramos o lance que valeu a expulsão de Qin Sheng num lance com Axel Witsel, referente a um Shanghai Shenhua-Tianjin Quanjian no qual também o belga arriscou (e muito!) o cartão vermelho. Foi aos 80', num duelo com Fredy Guarín, antigo médio do FC Porto. Viu cartão amarelo e cinco minutos depois acabaria por marcar.