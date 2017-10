0

0



Um golaço do Besiktas à atenção do FC Porto

Adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, o Besiktas defronta este domingo o Trabzonspor, numa partida na qual se adiantou no marcador logo aos 13 minutos, com um golo de Talisca. O brasileiro, cedido pelo Benfica aos turcos, fez tudo bem, mas do lance convém destacar-se igualmente a excelente combinação com Ryan Babel.