Um guarda-redes multifunções: finta e assistência em poucos segundos

Predrag Rajkovic, do Maccabi Telavive, protagonizou este sábado um momento especial para qualquer guarda-redes. Diante do Hapoel Bnei Lod, o guardião sérvio conseguiu uma sempre arriscada finta sobre um adversário e, depois, com um passe longo ainda assistiu para o golo de Vidhar Kjartansson, o primeiro da sua equipa, numa vitória por 3-0, em jogo da Taça do Estado.