Um jogo com vinte autogolos? Aconteceu na Rússia

Marcado nos últimos tempos por escândalos maioritariamente ligados ao doping, o desporto russo voltou este fim de semana a ficar manchado por uma situação que promete fazer correr muita tinta. Tudo sucedeu num encontro de bandy (uma espécie de hóquei no gelo, mas com baliza e campos maiores), entre Vodnik e Baykal-Energiya, que acabou com um 'score' de 11-9... com vinte autogolos!