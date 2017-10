0

Um minuto de silêncio que tocou no coração de todos

O Tondela recebe o Belenenses nesta tarde de domingo, num encontro da 9.ª jornada da Liga NOS. À semelhança dos outros encontros, também houve um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios, com os bombeiros igualmente no centro do relvado. Numa zona particularmente afetada pelos fogos, o momento acabou por ser ainda mais arrepiante. Trinta segundos de palmas, seguidos de 30 segundos de total silêncio. [Fotos: Lusa]