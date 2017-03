0

0



Um momento digno de Liga dos Últimos... mas na Escócia

Estamos habituados a ser confrontados com simulações em vários jogos, mas sempre no campo de jogo. Este adepto do Hearts tentou ajudar a equipa ao apanhar uma bola que iria para a bancada na vitória frente ao Hamilton (4-0) e...acabou por não resistir à força da gravidade.