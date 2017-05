2

0



Um portista a assistir num golo de um benfiquista? Aconteceu na Turquia...

O Besiktas deu mais um passo rumo ao título na Turquia, com um triunfo por 4-1 sobre o Kasimpasa. Uma vitória importante, com golos de Talisca, Aboubakar e Quaresma. Ora, no golo de Talisca verificou-se uma situação peculiar: um jogador do FC Porto (Aboubakar) assistiu um futebolista do Benfica...