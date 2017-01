0

0



Uma das filhas de Federer torceu para que o pai... perdesse. Ele explica porquê!

Suíço venceu rumo às meias-finais do Open da Austrália e no final confessou que nem toda a gente está contente com isso. "Uma das minhas filhas quer ir esquiar para a Suíça", gracejou o campeoníssimo.