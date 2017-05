242

Uma das melhores defesas de Rui Patrício já está imortalizada

Rui Patrício não escondeu a emoção durante a inauguração da estátua que retrata a grande defesa do guarda-redes português na final do Euro'2016, frente à França, na sequência de um cabeceamento de Griezmann. O monumento de bronze, com quatro metros de altura, foi revelado esta segunda-feira em Leiria, em frente ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa. [Fotos: Lusa]