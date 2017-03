1272

3



Uma reunião de benfiquistas em pleno Vicente Calderón

Pouco depois do final do At. Madrid-Valencia, Enzo Pérez, Nico Gaitán, Guilherme Siqueira e Ezequiel Garay colocaram a conversa em dia, num ambiente de boa disposição. Uma conversa animada entre quatro jogadores que têm em comum passagens pelo Benfica.