Uma semana depois... Tielemans voltou a fazer das suas

Uma semana passou desde que aqui mostrámos o vídeo com os dois golos de Yoeri Tielemans diante do Oostende e agora, somos 'obrigados' a dar outra vez destaque ao jovem médio do Anderlecht. É que, tal como no domingo passado, o médio de 19 anos voltou a fazer das suas. Agora a vítima foi o Genk...