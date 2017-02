0

0



Uma viagem impressionante pelas cataratas de Vitória

Seguimos à risca os conselhos que nos deram e, em Kasane, contratámos os serviços de uma empresa que nos levou à fronteira do Botswana com o Zimbabué e daqui até às cataratas de Vitória. Observado do ar, o espetáculo é soberbo e impressionante. Não é por acaso que a Unesco as classificou como Património Cultural da Humanidade em 1989. [Vídeo: Isabel Paramés]