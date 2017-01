0

0



Unai Emery sobre Gonçalo Guedes: «É um jogador que pode crescer muito»

Unai Emery não poupou nos elogios a Gonçalo Guedes, revelando que conhece bem o percurso do avançado do Benfica e confirmando que está na lista de compras do Paris Saint-Germain. Veja e oiça o treinador espanhol a falar do internacional português.