0

0



United motiva adeptos com eleição de melhor golo apontado ao Liverpool

O Manchester United lançou um desafios aos adeptos, de forma a também motivar as hostes para a receção ao Liverpool, no domingo (16 horas), pedindo que votem nas sugestões que apresenta para melhor golo apontado aos reds em Old Trafford, em jogos da Premier League. David Beckham, Rio Ferdinand, Demitar Berbatov (assistência de Nani) e Anthony Martial são os candidatos.