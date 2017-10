0

United reage a derrota inesperada com um par de belos golos de Lingard

O Manchester United foi ao terreno do Swansea assegurar a passagem aos quartos-de-final da Taça da Liga de Inglaterra, onde defende o título, com um triunfo por 2-0 graças a golos de Jesse Lingard. Um triunfo importante também porque constitui uma reação positiva à derrota por 2-0 no sábado frente ao Huddersfield, na 9.ª jornada da Premier League. Para o extremo inglês tratou-se do terceiro golo em dois jogos na competição.