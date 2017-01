53

0



Universitárias em 'alta' cena de pancadaria no basquetebol? Sim, é mesmo verdade

O jogo do campeonato universitário norte-americano de basquetebol feminino entre Utah State e a UNLV (University of Nevada, Las Vegas) ficou marcado por esta cena de pancadaria que determinaria a desqualificação de oito jogadores. Tudo começou após uma troca de palavras entre Katie Powell (UNLV) e Antoina Robinson (Utah State), no terceiro período, junto à tabela.