Urgente: alguém que explique a De Rossi que há VAR (passadas 13 jornadas...)

O VAR ('Video Assistant Referee') também está em utililização na Serie A, mas há jogadores que passadas 13 jornadas ainda não se dão conta do que implica que o árbitro tenha acesso a esse recurso. Daniele De Rossi parece que é um deles, pois o que fez a Gianluca Lapadula dentro da área da Roma valeu um penálti ao Genóva, do quel resultou o empate para a equipa da casa, e o cartão vermelho, com o conjunto da capital italiana a ficar com menos um jogador desde os 69 minutos. Ah, o médio de 34 anos é o capitão de equipa dos giallorossi...