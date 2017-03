43

Urreta está em estado de graça... mas o guarda-redes ajudou

Numa partida com o Xolos Tijuana que ficou marcada pela grave lesão de Hirving Lozano, o ex-benfiquista Jonathan Urretaviscaya voltou a marcar - pelo segundo seguido -, ainda que o lance tenha contado com uma (enorme) ajuda do guarda-redes contrário. No final, o Pachuca venceria por 3-2.